الرئيس السيسي يهنئ رئيس الوزراء الهولندي على توليه منصبه وتشكيل الحكومة

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من روب يتن رئيس الوزراء الهولندي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن السيد الرئيس استهل الاتصال بتهنئة رئيس الوزراء الهولندي على توليه منصبه وتشكيل الحكومة الهولندية، مشدداً على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تعزيزها في كافة المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء الهولندي أعرب من جانبه، عن امتنانه بالتواصل مع السيد الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيداً بالدور الذي تضطلع به مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن جهودها الرامية للحفاظ على السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا.