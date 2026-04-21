النائب ياسر قدح يطالب بتعميم منظومة الأوقاف الرقمية على الجهاز الإداري للدولة

تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، باقتراح موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والتنظيم والإدارة، يطالب فيه بتعميم المنظومة الرقمية الذكية لإدارة الموارد البشرية المعمول بها في وزارة الأوقاف كمعيار قياسي لجميع الجهات الإدارية بالدولة.

وأكد قدح أن هذه الخطوة تأتي دعماً لاستراتيجية "مصر الرقمية"، مشيداً بالتجربة الرائدة لوزارة الأوقاف التي استطاعت تحويل ملف "تنقلات العاملين" من العمل اليدوي التقليدي إلى أتمتة كاملة تعتمد على "نموذج رياضي" للمفاضلة، مما يضمن الشفافية المطلقة ويقضي على الوساطة والمحسوبية.

وصرح النائب بإن نجاح وزارة الأوقاف في الاستجابة لـ 81.4% من طلبات النقل وفق معايير موضوعية (كالسن، الحالة الصحية، ومحل الإقامة) يمثل ثورة إدارية تضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظف المصري، وهو ما نهدف لتعميمه في كافة قطاعات الدولة.

وشدد قدح على أهمية قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة برنامج "الأوقاف" واعتماده كنموذج استرشادي لرقمنة حركة التنقلات بالجهاز الإداري، فضلا عن تشكيل لجنة فنية لنقل "الكوادر والخبرات البرمجية" من وزارة الأوقاف إلى سائر المؤسسات، تفعيلاً لمبدأ تكامل مؤسسات الدولة، مع وضع جدول زمني لتطبيق منظومة "التنقلات الذكية" خاصة في الوزارات الكثيفة عمالياً مثل (التربية والتعليم، الصحة، والزراعة) لتقليل ظاهرة الاغتراب الوظيفي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رقمنة الموارد البشرية، هي ضرورة وطنية لتقليل الهدر الإداري ورفع كفاءة الربط الإلكتروني بين الدواوين العمومية والمديريات الإقليمية، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في بناء "الجمهورية الجديدة" القائمة على الحوكمة والعدالة.