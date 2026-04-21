وزير السياحة والآثار يلتقي بالملتحقين من الوزارة الهيئات التابعة لها بالبرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية (AELP)

التقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع الكوادر المتميزة من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، والذين تم اختيارهم للالتحاق بالنسخة الأولى من البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية (AELP)، والذي يُعد نواة لإعداد كوادر من الصفين الثاني والثالث والعمل على تأهيلهم وتعزيز مهارتهم وقدراتهم بما يساهم في دفع منظومة العمل بالوزارة.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص الوزارة على تطوير كوادرها البشرية ورفع جاهزيتها؛ وبما يدعم مستهدفاتها نحو تحسين جودة الخدمات، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التحول المؤسسي، حيث يتم تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومجموعة IBDL للتعلم، بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية دولية.

واستهل السيد الوزير اللقاء بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يمثل فرصة للتواصل المباشر معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، مؤكدًا على أهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المؤسسي. كما شدد على ضرورة مواصلة تنمية المهارات والجدارات الشخصية والمهنية بشكل مستمر، واكتساب مهارات متعددة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفاعلية، بما يتواكب مع متطلبات بيئة العمل الحديثة.

كما أوضح أن البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية يمثل منصة متكاملة لإعداد وتأهيل الكوادر المتميزة بالوزارة والهيئات التابعة لها، مؤكدًا على حرصه على تلقي أية مقترحات تسهم في تطوير البرنامج وتحقيق أهدافه المرجوة.

وأضاف أن البرنامج يستهدف إعداد كوادر بشرية تمتلك الوعي الذاتي والقدرة على إدارة فرق العمل بكفاءة، ودعم الملفات الرئيسية بالوزارة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وتبني الابتكار، وتحسين دورة العمل، فضلًا عن تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق داخل مختلف قطاعات الوزارة.

وخلال الاجتماع حرص السيد الوزير على التعرف على المشاركين والاستماع لأفكارهم ورؤاهم المختلفة حول طبيعة عمل الوزارة والهيئات التابعة بشكلٍ عام والتقسيمات التنظيمية التابعين لها بشكل خاص، ووجهات النظر حول كيفية تعزيز الاستفادة من البرنامج التدريبي المشاركين به.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية والمُشرف العام على وحدة التدريب المركزي، أنه قد تم اختيار 31 متدرباً للالتحاق بهذا البرنامج بعد اجتيازهم سلسلة من الاختبارات والمقابلات الشخصية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج لمدة قرابة أربعة أشهر، يتلقى خلالها المتدربون مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي، وتتناول موضوعات القيادة والإدارة العامة والتطبيقات العملية. كما يتيح البرنامج فرصًا للمعايشة المهنية مع شاغلي الوظائف القيادية بالوزارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من العاملين قادرين على إدارة فرق العمل بكفاءة وتحقيق التميز المؤسسي.

كما أكد على أن البرنامج يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة والتي تستهدف التأكد من توجيه البرامج التدريبية التخصصية طبقا لطبيعة الوظائف بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها والوصول إلى أعلى عائد من الاستثمار في الكوارد البشرية.

