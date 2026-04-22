iphone 17 سيرتفع سعره والسبب iphone 18 | تفاصيل

يبدو أن حالة النجاح التي حققها هاتف آيفون 17 هذا العام ستظل ممتدة لسنوات عدة، وسيتجاوز أرقامًا قياسية حققها سابقوه من هواتف آبل الذكية، بعد ما كشفت أحدث التسريبات أن آيفون 18 سيأتي بمواصفات أقل.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، أفصحت بعض التسريبات من مسربين شهيرين، أن آبل ستقلل من مواصفات iphone 18 لكي تفسح مجال المنافسة أمام سلسلة “PRO” الأغلى سعراً.

بعد ما زودت آيفون 17 الحالي بأغلب المواصفات التي يبحث عنها مستخدمو الهواتف الذكية، وجعلت بعض المواصفات الأخرى حصرياً لفئة البرو، ولكنها لم تكن كثيرة كفاية لتجعل المستهلكين يعزفون عن شراء النسخة العادية، ويقبلون على النسخة الأكثر احترافية.

وسيكون آيفون 17 بمعالج أقل من المزدود في آيفون 18 برو، وآيفون 18 برو ماكس، كذلك سعة التخزين الداخلية ستكون أقل، وكذلك ذاكرة الوصول العشوائي “رام”.

مما يعني أن آيفون 17 الأحدث في العالم حالياً سيظل صفقة رابحة، وقيمة مقابل سعر بفضل العتاد الذي زودته به آبل، لتجعله الأكثر طلباً ومبيعاً في أغلب الأسواق العالمية.

أضف إلى ذلك أنه يأتي بخيارات عدة في الألوان لترضي أغلب الأذواق، وكذك سعره التنافسي قياساً بما يقدمه من مواصفات تجعله حصاناً رابحاً باقتدار.