محافظ الغربية يحكم الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات تموينية مفاجئة وتحرير 23 محضرًا

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة الميدانية على مخابز الخبز المدعم وإحكام السيطرة على منظومة العمل بها، شنت الأجهزة التنفيذية حملات تفتيشية مفاجئة استهدفت مدينة بسيون ومركز السنطة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة رغيف الخبز.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت أعمال الحملة بمدينة بسيون عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة، حيث تم رصد مخالفات لنقص وزن الخبز تراوحت بين 19 و17 و15 و9 جرامات بعدد من المخابز، إلى جانب ضبط مخبز مغلق، وآخر تبين عدم وجود مخالفات به، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء داخل عدد من المنشآت، ليصل إجمالي المحاضر ببسيون إلى 12 محضرًا.

وفي مركز السنطة، أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر شملت مخالفات نقص في الموازين والتصرف في كميات من الدقيق المدعم بإجمالي 8 شكاير، إلى جانب محضر لعدم نظافة أدوات العجين، ليصل إجمالي المحاضر إلى 11 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وبذلك يبلغ إجمالي المحاضر المحررة 23 محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على استمرار الحملات اليومية للمرور على المخابز، بهدف متابعة انتظام العمل والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم.