القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة ويعرض أفلامًا تناقش قضايا المرأة والرجل

أقام المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فعاليات نادي سينما المرأة، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل ملحوظ من الحضور، حيث حضر عدد كبير من السينمائيين والإعلاميين من بينهم المخرج محمد حمدي.

وتضمنت الفعاليات عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي ناقشت قضايا المرأة والرجل من زوايا إنسانية واجتماعية متنوعة، حيث عُرض فيلم «سكر زيادة» إخراج إثار المتولي، والذي دارت أحداثه حول شاب يسعى منذ بداية يومه للعثور على عمل في مواجهة واقع قاسٍ وضغوط مادية، ليجد نفسه أمام موقف غير متوقع يدفعه لاتخاذ قرار سريع.

كما عُرض فيلم «الحالة الأخيرة» تأليف أحمد رجائي وإخراج ليالي يحيى، والذي تناول قصة "نور"، الطبيبة النفسية التي تنجذب بشكل غير متوقع لإحدى الحالات التي تعالجها، لتتصاعد الأحداث في إطار من الصراع بين الواجب المهني والمشاعر الشخصية.

وشهدت الفعاليات أيضًا عرض فيلم «60 جنيه» إخراج عمرو سلامة، والذي تناول قصة مغني راب شاب يواجه ضغوطًا أسرية قاسية تقوده إلى لحظة فاصلة في حياته.

وتضمن البرنامج كذلك عرض فيلم «آخر رسالة» (Last Message) إخراج سيف المتولي، والذي قدم طرحًا مؤثرًا للعلاقات الأسرية وتعقيداتها، من خلال قصة أم تكتشف معاناة ابنها النفسية بعد محاولة انتحاره.

وعقب العروض، أُقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي، شهدت نقاشًا ثريًا بين صُنّاع الأفلام والجمهور حول الموضوعات التي طرحتها الأعمال.

ويأتي ذلك في إطار حرص المركز القومي للسينما على دعم صُنّاع الأفلام الشباب، وإتاحة مساحات لعرض أعمالهم، وتعزيز دور السينما في مناقشة القضايا المجتمعية المختلفة.