قبل مواجهة بيراميدز ...الدردير يوجه رسالة دعم لجماهير الزمالك

وجه الإعلامي عمرو الدردير رسالة دعم لجماهير الزمالك قبل مواجهه بيراميدز مساء غد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ،و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب عمرو الدردير :يارب الزمالك يكسب بيراميدز يارب الزمالك يكسب الاهلي يارب الزمالك ياخد الدوري.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز في المرحلة النهائية للتتويج باللقب المحلي برصيد 46 نقطة.

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري في إطار منافسات مرحلة التتويج النهائية ببطولة الدوري الممتاز.