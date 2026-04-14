خالد الغندور لـ حسام حسن: ناصر منسي أفضل من مصطفى محمد

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، إن مستوى ناصر منسي مهاجم الزمالك، يؤهله للمشاركة في مركز المهاجم الصريح بمنتخب مصر، على حساب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وتابع الغندور خلال تصريحاته الإعلامية عبر شاشة أون سبورت أن النادي الأهلي عقب رحيل وسام أبوعلي يعاني من مركز المهاجم الصريح.

وأشار إلى أن ناصر منسي أفضل مهاجمي مصر حاليا، مضيفا: «وعلى الرغم من كدة ناصر منسي لما راح معسكر مصر ملعبش دقيقة واحدة.. أنا (منتخب مصر) عندي في مشكلة في المهاجم.. ليه جايب ناصر منسي؟ علشان الناس تقول انت (حسام حسن) جبته؟ ولا علشان يتجرب ويشارك».

وواصل: «أي حد في المرحلة الأخيرة قبل كاس العالم ينضم للمنتخب يبقى انضم عن اقتناع، وكدة ناصر منسي اتظلم ومصطفى محمد مستواه متراجع ويلعب على مصطفى محمد عادي».

وخالفه عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى، الرأي، وقال إن المنتخب لا يعاني من أزمة في مركز المهاجم الصريح، لوجود أسماء مثل عمر مرموش نجم مانشستر سيتي ومروان حمدي مهاجم بيراميدز، وغيرهما من اللاعبين المميزين.