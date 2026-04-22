كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة مدوية بشأن أرقام ناصر منسي و أحمد بلال و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب خالد طلعت:مفاجأة مدوية بالأرقام .. ناصر منسي يتفوق على أحمد بلال في المساهمات التهديفية في البطولات المصرية والأفريقية.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز في المرحلة النهائية للتتويج باللقب المحلي برصيد 46 نقطة.

الزمالك vs بيراميدز

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري في إطار منافسات مرحلة التتويج النهائية ببطولة الدوري الممتاز.