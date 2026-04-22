الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة إلى حلايب وشلاتين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
حسام الفقي

عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة،  اجتماعًا بكلية طب قصر العيني، مع أعضاء القافلة التنموية الشاملة المتجهة إلى حلايب وشلاتين، والمقرر انطلاقها يوم الجمعة القادم ولمدة 4 أيام، وذلك بمشاركة عدد من قطاعات الجامعة المختلفة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء أسامة أبوالوفا، مساعد رئيس الوزراء للمناطق الحدودية، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتورة ايمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية ورئيس القافلة، والدكتور محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد القومي للأورام، والدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور عمر عزام وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان مبارك وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في القافلة.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن اعتزازه بالتواجد داخل كلية طب قصر العيني التي تمثل صرحًا طبيًا عريقًا ومنارة للطب في مصر والعالم العربي والمنطقة بأسرها، موجّهًا الشكر لعميد الكلية ووكلائها ولعمداء الكليات وقياداتها واعضاء هيئة التدريس بها تقديرًا لحرصهم على المشاركة الفاعلة في أعمال القافلة التنموية المتجهة إلى حلايب وشلاتين، مؤكدًا أن هذا التكاتف يعكس روح المسئولية المجتمعية التي تتميز بها جامعة القاهرة، ويجسد التزامها بدورها الوطني في دعم وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا بما يدعم جهود الدولة المصرية في هذا الملف المهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة،  خلال الاجتماع، علي أهمية القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة، باعتبارها أحد أهم أدوارها المجتمعية، حيث تسهم في تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية المتكاملة للمناطق الأكثر احتياجًا،  ودعم أهالي المناطق الحدودية والنائية والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتقديم كافة أوجه الرعاية لمختلفة لهم،  إلى جانب دورها في تعزيز روح الانتماء والعمل التطوعي لدى الطلاب، وإكسابهم خبرات عملية وإنسانية متميزة.

كما استمع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال الاجتماع،  إلى عرض تفصيلي حول مبادرة “أثر” التي أطلقتها كلية الطب، والتي جاءت بمبادرة من الطلاب، وتهدف إلى دعم الصحة النفسية وتعزيز الأنشطة الإبداعية والرياضية داخل الكلية، وتحفيز الطلاب على تحقيق التوازن بين الدراسة والحياة الجامعية، حيث تضمنت المبادرة تنفيذ أنشطة متنوعة من بينها تقديم أعمال مسرحية وإنتاج افلام وثائقية، مشيدًا بهذه بفكرة هذه المبادرة، ووجه بتضمينها داخل أنشطة منصة "أثر" التي أطلقتها الجامعة مؤخرًا بهدف تعزيز المشاركة الطلابية في العمل المجتمعي، وبناء شخصية متكاملة للطلاب تجمع بين التفوق الأكاديمي والانخراط الفعال في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر، أن القافلة التي تطلقها جامعة القاهرة إلى حلايب وشلاتين بمحافظ البحر الأحمر يوم 24 أبريل 2026  وتستمر لمدة 4 أيام، تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والمعهد  القومي الأورام، والطب البيطري، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والدراسات العليا للتربية، والدراسات الأفريقية العليا، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، والإدارة المركزية للشئون الطبية، وسيتم خلالها تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، كما سيتم توزيع نحو 5آلاف كرتونة مواد غذائية، 3آلاف قطعة ملابس.

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

