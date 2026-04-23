محلل سياسي عراقي: منصب رئيس الوزراء العراقي من أعقد المناصب

أكد المحلل السياسي علي الصاحب، من بغداد، أن منصب رئيس الوزراء في العراق يُعد من أصعب المناصب من حيث آلية الاختيار والتوافق بين القوى السياسية المختلفة داخل البلاد، موضحًا أنه في حال انتهاء المدة الدستورية دون التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار رئيس الوزراء، فإن للقضاء العراقي دورًا حاسمًا في حسم هذا الملف، في ظل تعقيدات المشهد السياسي القائم.

وأشار على الصاحب، خلال مداخلة مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن رئيس الوزراء العراقي القادم، وفق التوازنات السياسية الحالية، يفترض أن يكون من داخل "الإطار التنسيقي" والذي يعكس تداخلات إقليمية متشابكة في المشهد العراقي.

وأضاف على الصاحب، أن هناك أحاديث متداولة بشأن إبلاغ الولايات المتحدة للجانب العراقي بأنها لن تسمح بتشكيل حكومة ذات ارتباط مباشر بإيران، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية نفسها أصبحت تمثل تحديًا أمام المصالح الأمريكية في العراق.

وتابع أن الولايات المتحدة باتت في موقف حرج تجاه تطورات المشهد السياسي العراقي، مؤكدًا أن التفاعلات الإقليمية والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط لها تأثير مباشر على مسار العملية السياسية في العراق، وتزيد من تعقيداتها.