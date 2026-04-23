أسامة كمال: سيناء تتحول من ساحة معارك إلى نموذج تنموي متكامل

أكد الإعلامي أسامة كمال خلال تقديمه برنامج “مساء DMC”، أن ذكرى تحرير سيناء الـ44 تمثل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، ليس فقط باعتبارها ذكرى عسكرية، ولكن أيضًا بوصفها رمزًا لاستعادة الأرض وبداية لمسار طويل من البناء والتنمية.

وأشار كمال إلى أن المشهد الذي شهد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بحضور قيادات الدولة، يعكس تقدير الدولة العميق لتضحيات أبطالها عبر التاريخ، وفي مقدمتهم شهداء حرب أكتوبر.

وأوضح الإعلامي، أن وجدان المصريين ما زال يحمل أثر تلك المرحلة التاريخية، التي تزامنت مع حالة من القلق عقب استشهاد الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أن الدولة المصرية تمسكت بخيار استعادة الحقوق كاملة، وعلى رأسها أرض سيناء.

وأضاف أن الأجيال الجديدة قد لا تدرك حجم التحديات التي واجهتها مصر في تلك المرحلة، وما ارتبط بها من معارك وبطولات قدم فيها الجنود المصريون نماذج استثنائية من التضحية والفداء.

وفي سياق متصل، تطرق إلى ما تشهده سيناء من تطور تنموي غير مسبوق، موضحًا أن الدولة نفذت مشروعات زراعية كبرى شملت إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا على مساحة 11 ألف فدان لدعم آلاف الأسر، إلى جانب تطوير البنية التحتية عبر جهاز تعمير سيناء باستثمارات تجاوزت 49 مليار جنيه، شملت الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

كما أشار إلى تنفيذ مشروعات إسكان بدوي تجاوزت 11 ألف منزل لتوطين الأهالي داخل تجمعات تنموية حديثة، فضلًا عن إنشاء تجمعات حضرية في رفح والشيخ زويد، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

واختتم بالإشارة إلى مشروع “التجلي الأعظم” في سانت كاترين، باعتباره أحد أبرز المشروعات التنموية والسياحية في جنوب سيناء، مؤكدًا أن ما يحدث على أرض سيناء اليوم يعكس تحولها من ساحة صراع إلى نموذج تنموي متكامل يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.