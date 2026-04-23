لمدة يومين.. تحويلات مرورية بكوبري 6 أكتوبر
موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد
حالات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط القبول
مصرع شخصين وإصابة آخر في اشتعال سيارة على طريق الإسماعيلية السويس
ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات
51.9 جنيه.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم
مصطفى بكري: أطالب بالمحاكمة العسكرية لكل من يتلاعب بالأسعار.. ترامب: ارتفاع أسعار النفط أفضل من امتلاك إيران لسلاح نووي| أخبار التوك شو
قد ساعتك الآن لـ 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا
التأمينات تستعد لصرف معاشات مايو وتؤكد تطوير السيستم لا يعوق عملية الصرف
قضية تهريب تمويني كبرى بسوهاج.. ضبط 172 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة بالعسيرات
ترامب: تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع
رغم الدمار.. محمد موسى يؤكد: الأمل لا يموت في غزة
أسامة كمال: سيناء تتحول من ساحة معارك إلى نموذج تنموي متكامل

رحمة سمير

أكد الإعلامي أسامة كمال خلال تقديمه برنامج “مساء DMC”، أن ذكرى تحرير سيناء الـ44 تمثل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، ليس فقط باعتبارها ذكرى عسكرية، ولكن أيضًا بوصفها رمزًا لاستعادة الأرض وبداية لمسار طويل من البناء والتنمية.

وأشار كمال إلى أن المشهد الذي شهد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بحضور قيادات الدولة، يعكس تقدير الدولة العميق لتضحيات أبطالها عبر التاريخ، وفي مقدمتهم شهداء حرب أكتوبر.

وأوضح الإعلامي، أن وجدان المصريين ما زال يحمل أثر تلك المرحلة التاريخية، التي تزامنت مع حالة من القلق عقب استشهاد الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أن الدولة المصرية تمسكت بخيار استعادة الحقوق كاملة، وعلى رأسها أرض سيناء.

وأضاف أن الأجيال الجديدة قد لا تدرك حجم التحديات التي واجهتها مصر في تلك المرحلة، وما ارتبط بها من معارك وبطولات قدم فيها الجنود المصريون نماذج استثنائية من التضحية والفداء.

وفي سياق متصل، تطرق إلى ما تشهده سيناء من تطور تنموي غير مسبوق، موضحًا أن الدولة نفذت مشروعات زراعية كبرى شملت إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا على مساحة 11 ألف فدان لدعم آلاف الأسر، إلى جانب تطوير البنية التحتية عبر جهاز تعمير سيناء باستثمارات تجاوزت 49 مليار جنيه، شملت الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

كما أشار إلى تنفيذ مشروعات إسكان بدوي تجاوزت 11 ألف منزل لتوطين الأهالي داخل تجمعات تنموية حديثة، فضلًا عن إنشاء تجمعات حضرية في رفح والشيخ زويد، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

واختتم بالإشارة إلى مشروع “التجلي الأعظم” في سانت كاترين، باعتباره أحد أبرز المشروعات التنموية والسياحية في جنوب سيناء، مؤكدًا أن ما يحدث على أرض سيناء اليوم يعكس تحولها من ساحة صراع إلى نموذج تنموي متكامل يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: حسم مواعيد غلق المحلات والمولات الجديدة قبل يوم 27 أبريل

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

الزمالك

مدحت عبّد الهادي: عبدالله السعيد في هذا السن يقدم آداء ومستوى غير طبيعي

الزمالك

أمير هشام: الزمالك أصبح قريبا من تحقيق المعجزة الكروية

الزمالك

راحة للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

بالصور

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

المزيد

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد