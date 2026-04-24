فوائد زيت الخروع للشعر وكيفية استخدامه وأضراره

زيت الخروع، المستخرج من نبات الخروع (Ricinus communis)، زيت نباتي متعدد الاستخدامات، استُخدم لآلاف السنين كملين قوي. ولكن هل تعلم أن له فوائد أخرى تتجاوز كونه علاجًا طبيعيًا للإمساك؟. يُستخدم زيت الخروع منذ سنوات طويلة لفوائده للشعر، كما يُستخدم كمرطب طبيعي للبشرة، وله القدرة على المساعدة في التئام الجروح.

 يحتوي  زيت الخروع على حمض الريسينوليك، وأحماض أوميغا الدهنية، والبروتينات، وفيتامين هـ، ما يجعله مفيدًا جدًا للشعر وفروة الرأس.

فوائد زيت الخروع للشعر


لهذا السبب يُعد زيت الخروع معجزة طبيعية للشعر:

يعزز نمو الشعر
يزيد تدفق الدم إلى فروة الرأس.
يحفز نمو بصيلات الشعر الجديدة.
يقوي الشعر الخفيف والضعيف.
يرطب الشعر ويغذيه
يرطب الشعر الجاف والمتقصف والمجعد.
فهو بلسم طبيعي.
يمنع تساقط الشعر
يقوي الجذور ويمنع التقصف.
يحتوي على أحماض أوميغا 6 الدهنية التي تغذي فروة الرأس.
يحارب قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس
مركبات مضادة للفطريات والبكتيريا تحارب قشرة الرأس والحكة وفطريات فروة الرأس.
يصلح الأطراف المتقصفة
يغذي الأطراف التالفة.
يهدئ الجفاف ويحسن ملمس الشعر.
يكثف الشعر والرموش
يُعرف بقدرته على تكثيف الرموش والحواجب والشعر بشكل طبيعي.

طريقة استخدام زيت الخروع 


خذي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

امزجيه مع زيت خفيف (مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز) ليسهل استخدامه.
دفئي الزيت برفق ليسهل امتصاصه.
دلكي فروة الرأس وجذور الشعر بلطف لمدة 5-10 دقائق.
اتركيه لمدة ساعة إلى ساعتين على الأقل (أو طوال الليل).
اغسليه بالشامبو برفق.
كرري هذه العملية مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

الآثار الجانبية لزيت الخروع للشعر


أشارت دراسة إلى أنه في حالات نادرة، قد يؤدي استخدام زيت الخروع على الشعر إلى تلبده أو تشابكه، وهي حالة نادرة يصبح فيها الشعر ملتفًا ومتشابكًا على شكل كتلة صلبة تشبه عش الطائر.

كما أشارت دراسة أخرى إلى أن زيت الخروع ومشتقاته قد تسبب التهاب الجلد التماسي التحسسي. يظهر هذا عند وضع زيت الخروع على الجلد، وتشمل آثاره الجانبية طفحًا جلديًا وتورمًا وحكة. أما عند تناوله، فقد يسبب زيت الخروع بعض ردود الفعل السلبية، بما في ذلك تقلصات البطن والقيء والانتفاخ والدوار.

المصدر: drvegan.، hairprptreatmentpune

