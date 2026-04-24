وصفة سحرية للبشرة.. نتائج مذهلة من أول استخدام

يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية للعناية بالبشرة بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية، ويأتي ماسك العسل والزبادي ضمن أبرز الوصفات المنزلية التي ينصح بها خبراء العناية بالبشرة، نظرًا لسهولة تحضيره وفعاليته في تحسين مظهر الجلد.



ويعتمد الماسك على مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل، حيث يجمع بين العسل المعروف بخصائصه المرطبة والمضادة للبكتيريا، والزبادي الغني بالأحماض الطبيعية التي تساعد على تنعيم البشرة وتفتيحها بشكل تدريجي.



ويتم تحضير الماسك من خلال خلط ملعقة من العسل مع ملعقة من الزبادي، مع إمكانية إضافة قطرات بسيطة من عصير الليمون للبشرة الدهنية فقط، ثم يوضع الخليط على بشرة نظيفة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.



ويؤكد متخصصون، أن الاستخدام المنتظم لهذا الماسك من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا يساعد على منح البشرة مظهرًا أكثر إشراقًا، مع تقليل الجفاف وتحسين ملمس الجلد بشكل ملحوظ.



كما ينصح الخبراء بضرورة تجربة الماسك على جزء صغير من البشرة أولًا لتجنب أي حساسية، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة، مع التأكيد على أهمية الاستمرارية للحصول على أفضل النتائج.