عادة يومية خطيرة.. نقص الماء والخضروات يفتح باب الأمراض

يؤكد خبراء التغذية أن الاعتماد على نمط غذائي يفتقر إلى شرب الماء بشكل كافٍ وتناول الخضروات قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مع مرور الوقت، نتيجة تأثيره المباشر على وظائف الجسم الحيوية.

ويشير الأطباء إلى أن نقص شرب الماء يسبب جفافًا في الجسم، ما قد يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم وتباطؤ الدورة الدموية، وهو ما قد يرفع من احتمالات الإصابة بمضاعفات صحية، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما أن تجاهل تناول الخضروات يقلل من حصول الجسم على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهو ما قد يؤثر على المناعة وصحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب على المدى البعيد.

ويؤكد المتخصصون أن الخطر لا يحدث بشكل مفاجئ، وإنما يتطور تدريجيًا نتيجة استمرار العادات الغذائية غير الصحية، مشددين على أهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن يشمل الخضروات، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

وينصح الخبراء بضرورة الاهتمام بالعادات الصحية البسيطة، مثل تناول الخضروات يوميًا وشرب الماء بانتظام، باعتبارها من أهم العوامل للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من المضاعفات الصحية المختلفة.