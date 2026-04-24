محافظات

انطلاق القافلة الدعوية الحدودية بمساجد إدارة بلاط بأوقاف الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

انطلقت بفضل الله وتوفيقه فعاليات القافلة الدعوية الحدودية الكبرى بمساجد إدارة أوقاف بلاط بأوقاف الوادي الجديد، حيث تأتي هذه القافلة تتويجاً لجهود الوزارة في الوصول برسالتها السامية إلى أبعد النقاط الحدودية وضمان تقديم خدمة دعوية متميزة تليق بمكانة مصر ودورها الريادي في حماية الفكر وتنمية الوعي القومي والعمل على استقرار المجتمع.


​وقد انطلقت أعمال هذه القافلة تحت الإشراف المباشر والمتابعة الميدانية الدقيقة واللحظية لفضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، الذي أكد على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح هذه القافلة وتحقيق أهدافها المرجوة في بناء الوعي الرشيد، حيث تضمنت القافلة سلسلة من الندوات العلمية واللقاءات الجماهيرية المكثفة التي طافت مساجد الإدارة، ركزت في مجملها على نشر سماحة الإسلام وتوضيح صحيح الدين بعيداً عن الغلو والتشدد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية الرفيعة التي هي أساس بناء الأمم وقوة ترابطها، وقد شهدت الفعاليات إقبالاً منقطع النظير من أهالي مركز بلاط الذين عبروا عن بالغ تقديرهم لهذا التواصل المستمر والدور الفعال الذي تقوم به مديرية أوقاف الوادي الجديد في رعاية بيوت الله عز وجل والارتقاء بمستوى الخطاب الديني بما يخدم الوطن ويحقق الأمن والأمان الفكري لكافة أبنائه.

​ياتي ذلك ​في إطار الدور الدعوي والتثقيفي والتنويري الرائد الذي تضطلع به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومعالجة القضايا المجتمعية بأسلوب عصري يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وفي ضوء سعيها الدؤوب لترسيخ قيم المواطنة والانتماء وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تشوب الفكر أو السلوك، وتحت العناية والرعاية الكريمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

