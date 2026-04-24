قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

التخطيط توفر دعما تقنيا لإجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان

آية الجارحي

أُقيمت اليوم انتخابات التجديد النصفي ل النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، بمنظومة الانتخابات الإلكترونية، وذلك بدعم تكنولوجي كامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي تتولى تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي والتقني لضمان إجراء عملية انتخابية نزيهة، آمنة، ومتطورة.

وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والحوكمة.

يأتي هذا التعاون في ضوء بروتوكول الشراكة الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية، والذي يهدف إلى توظيف أحدث النظم التكنولوجية في إدارة العمليات الانتخابية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن أعلى درجات النزاهة والرقابة.

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قائلًا إن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تعكس إرادة سياسية حقيقية للإصلاح المؤسسي، وتؤكد أن الشفافية لم تعد خيارًا بل التزامًا وطنيًا.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تدعم منظومة الانتخابات الإلكترونية بالنقابات والنوادي الرياضية والأحزاب من خلال المنظومة التي دشنها مركز البنية المعلوماتية التابع للوزارة، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعكي دعم وإيمان الدولة بالتحول الرقمي وأنه يعتبر حجر أساس لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة القائمة على النزاهة والمساءلة.

وأوضح رستم، أن منظومة التصويت الإلكتروني إحدى الركائز الأساسية لخطة التحول الرقمي الشامل وأسهمت في تعزيز الثقة والنزاهة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة، لافتًا إلى أن التعاون مع هيئة النيابة الإدارية يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، لضمان رقابة فعالة تحمي إرادة الناخب وتُعلي من قيمة القانون.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق منظومة الانتخابات الإلكترونية يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحديث آليات العمل العام، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز مكانة مصر في مؤشرات التحول الرقمي.

وأضاف: نؤمن بأن بناء الإنسان المصري يبدأ بتمكينه من أدوات عصرية تضمن له المشاركة الفعالة في صنع القرار، وأن التكنولوجيا هي شريك رئيسي في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة القائمة على الكفاءة والشفافية.

من جانبها، شددت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل النقابي، حيث تتيح لأعضاء الجمعية العمومية المشاركة بسهولة ويسر، مع ضمان سرية التصويت ودقته.

الجدير بالذكر أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر أُجريت داخل 55 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية، مغطاة الكترونيًا بالكامل، بعدد 110 جهاز حاسوب مزود بشاشات تعمل باللمس، 110 طابعة، وعدد 55 ذاكرة فلاش، إلى جانب أدوات الربط الالكتروني اللازمة، لتيسير عملية الاقتراع وسهولة فرز التصويت وإعلان النتائج.

وعلى مدار العام الماضي، أسهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تنفيذ العديد من العمليات الانتخابية عبر المنظومة الإلكترونية للنوادي والأحزاب، من بينها نادي النصر الرياضي، وأندية الزهور، وهليوبوليس، والجزيرة، والمعادي، بالإضافة إلى انتخابات رئاسة حزب الوفد.

النقابة العامة لأطباء أسنان مصر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم اللوجيستي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد