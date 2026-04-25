جنون الأسعار.. تذكرة نهائي كأس العالم تتجاوز 2 مليون دولار
البابا تواضروس يبدأ جولة خارجية تشمل 4 دول أوروبية
"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضبط جاسوس ومسلحين مدعومين من أمريكا وإسرائيل
برلماني: تحرير سيناء ملحمة وطنية خالدة تجسد إرادة وصمود المصريين
الدفاع الإيرانية: أمريكا تبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه من مستنقع الحرب
وزير الخارجية التركي: ننظر المشاركة في عمليات إزالة الألغام بمضيق هرمز
الطماطم 29 جنيهًا والتفاح 60.. تباين أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق
بفستان أبيض.. ميرنا جميل تستعرض جمالها عبر إنستجرام
25 أبريل في الذاكرة الوطنية.. على حفظي: ملحمة أكتوبر أعادت لمصر كرامتها
أطول عطلات العام الرسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026
موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وفد اتحاد شركات السياحة الألمانية يشيد بالتطور الكبير في البنية التحتية بمصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع Albin Loidl رئيس اتحاد شركات السياحة الألمانية، وVolker Adms مسئول السياسات العامة والمقاصد السياحية بالاتحاد، ووفد يضم عشرة من الرؤساء التنفيذيين لأهم منظمي الرحلات بالسوق الألماني وذلك بمنطقة أهرامات الجيزة، بحضور الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، وأشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة.

يأتي هذا اللقاء في إطار الرحلة التعريفية التي تنظمها لهم الوزارة ممثلة في الهيئة بالتعاون مع الاتحاد الألماني (DRV) إلى مصر، والتي تستمر حتى 27 أبريل الجاري.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على حركة السياحة العالمية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الوقود وخاصة وقود الطائرات.

واستعرض الجانبان مؤشرات الحركة السياحية في العالم بصفة عامة ولاسيما تلك الوافدة إلى مصر، التي تعكس أداءً إيجابياً للمقصد السياحي المصري.

وتحدث الوزير عن استراتيجية الوزارة التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من التنوع الفريد الذي يتمتع به المقصد المصري من منتجات وأنماط سياحية مختلفة لا مثيل لها في العالم، من خلال إبراز وتطوير مختلف الأنماط والمنتجات السياحية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتجارب ومقاصد سياحية جديدة، من بينها منطقة الساحل الشمالي بما يُسهم في جذب شرائح متنوعة من السائحين من مختلف الأسواق.

كما لفت إلى عدد من البرامج والمنتجات السياحية التي تعمل الوزارة على الترويج لها، ومنها مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، وسياحة المعارض والمؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، الذي يتوقع أن يٌسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية إلى صعيد مصر.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد DRV والوفد الموافق معه بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية، وما لذلك من أثر إيجابي على السياحة في مصر وتحسين تجارب السائحين بها.

وأعربوا عن إعجابهم بالمتحف المصري الكبير الذي يٌمثل إضافة نوعية متميزة للمقصد السياحي المصري وتُعزز من تنافسيته عالمياً.

ويشمل برنامج الزيارة التعريفية لرئيس اتحاد شركات السياحة الألمانية DRV والرؤساء التنفيذين لأهم كبار منظمي رحلات بالسوق الألماني، زيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمجموعة من المدن السياحية المصرية، وهي القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، وذلك بهدف إبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في الأنماط والمنتجات السياحية في ضوء استراتيجية الوزارة التي ترتكز على إبراز هذا التنوع الذي لا يُضاهى عالمياً.

كما تستهدف هذه الزيارة الترويج لعدد من المقاصد السياحية الجديدة وغير التقليدية بالنسبة للسائحين الألمان، والعمل على إدراجها ضمن البرامج السياحية التي يقوم منظمو الرحلات بالسوق الألماني بتسويقها، بما يعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق الهام، بجانب أن هذه الزيارة تعد فرصة للتعرف على المستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصرية خلال الفترة الأخيرة.

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

تغيّرات تحدث لك بعد التوقف عن الألبان

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول منتجات الألبان؟

عادات يومية تدمر جسمك ببطء

3 عادات يومية تدمر الجسم ببطء.. أخطر سلوكيات تهدد صحتك

مرض الكبد الدهني

مرض الكبد الدهني يهدد الملايين حول العالم .. 1.8 مليار شخص معرضون للإصابة بحلول 2050

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول منتجات الألبان؟

تغيّرات تحدث لك بعد التوقف عن الألبان
تغيّرات تحدث لك بعد التوقف عن الألبان
تغيّرات تحدث لك بعد التوقف عن الألبان

الكيوي سر الصحة والجمال.. فوائد مذهلة لهذه الفاكهة ولماذا ينصح الخبراء بتناول قشرتها

فوائد تناول قشرة فاكهة الكيوي
فوائد تناول قشرة فاكهة الكيوي
فوائد تناول قشرة فاكهة الكيوي

طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة للشيف محمد حامد

طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة
طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة
طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة

بعد إثارته الجدل.. هل محلي الأسبارتام الشهير يسبب السرطان؟

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد