عمرو يوسف ينقذ إنجي كيوان من الإعدام في الحلقة الثانية بالفرنساوي

ينجح النجم عمرو يوسف من خلال شخصية خالد الفرنساوي في إنقاذ الفنانة انجي كيوان من الحكم عليها بالإعدام من خلال اخفاء آثار جريمة قتلها للشخص الذي يحاول ابتزازها.



في الوقت نفسه يحاول إنقاذ حبيبته السابقة عائشة بن أحمد من قبضة زوجها رجل الأعمال الغير مشروعة ويلعبه سامي الشيخ.. الذي يكتشف العلاقة و تنتهي الحلقة و عائشة غارقة في دمائها و يحاول خالد معرفة هل ماتت ام لا وتنتهي الحلقة

المسلسل تأليف وإخراج ادم عبد الغفار و يتم عرضه عبر منصة يانجوو قنوات st السعودية.



ومن إنتاج شركة كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام - و يشارك عمرو في المسلسل النجوم جمال سليمان وسوسن بدر و سامي الشيخ و انجي كيوان وجنا الأشقر و و ضيوف الشرف بيومي فؤاد و عائشة بن أحمد.

المسلسل مكون من ١٠ حلقات.