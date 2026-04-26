جوهر نبيل: هدفنا الوصول إلى كافة الشباب في القرى والنجوع وأنا ابن منطقة السيدة زينب

قال الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن الرياضة في عهد الرئيس السيسي أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، مشيرا إلى أن الرؤية للنشاط الرياضي تتجاوز الملف الترفيهي، وإنما تمثل بعد أمن قومي.

وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، حرص الوزارة على وضع معايير للحوكمة داخل القطاعات الرياضية، لتحويل مراكز الشباب لحاضنات أعمال، بما يساهم في صياغة مستقبل أغلى لشباب مصر.

وقال الوزير: الشباب المصري هو القوة الضاربة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرياضة ليست مجرد بطولات وميداليات، ولكن أسلوب حياة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن هناك بنية تحتية غير مسبوقة، مما يعزز مصر على الخريطة الدولية في المسابقات العالمية، وكذلك السياحية الرياضية، قائلا: هدفنا الوصول إلى كافة الشباب في القرى والنجوع، بما يحقق العدالة بين كافة شباب مصر.

وقال جوهر نبيل: تكويني الشخصي ليس في برج عاجي، متابعا: أنا اتربيت في شارع السد بمنطقة السيدة زينب، ولعبت في مركز شباب السيدة، ثم انتقلت للنادي الأهلي، حتى وصلت إلى منصب الوزير.