رياضة النواب تكلف النائبة فاطمة عمر بمتابعة ملف النشاط البارالمبي مع وزارة الشباب

قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الشباب ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لبحث ملف كود الإتاحة لذوي الهمم و متابعة الأماكن المخصص لهم في مختلف مديريات الشباب علي علي أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أسبوع .

وأعلنت لجنة الشباب ، عن تكليف النائبة فاطمه عمر ، بأن تكون ممثلة اللجنة مع وزارة الشباب لمتابعة النشاط البارالمبيه في مركز الشباب مع مسؤولي الوزارة، باعتبارها بطلة من ابطال مصر البارالمبيين.

يذكر أن النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أكد أن الدستور المصرى منح ذوى الهمم ، عدد من الامتيازات التي تتطلب من الحكومة ، ووزارة الشباب تقديم كافة الدعم اللازم لهم ،لاقتا الي أن المادة 81 من دستور 2014 أكدت علي أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأوصت لجنة الشباب ، مسؤولي الوزارة بحصر شامل لمراكز الشباب والأندية المجهزة والغير مجهزة بأدوات رياضية لممارسة ذوى الاحتياجات الخاصة للرياضة، كما أوصت بإلزام مديريات الشباب المختلفة بالمحافظات بالاعلان عبر مواقعها الإلكترونية ووسائل التواصل التابعة لها عن المواعيد المخصصة لممارسة ذوى الاحتياجات الخاصة لممارسة الرياضة علي أن تقوم وزارة الشباب بمتابعة تلك الإجراءات