الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان: العمل الأهلى شريك أصيل بمنظومة التنمية وليس داعما لها فقط

محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات ملتقى "دور العمل الأهلى فى دمج المتعافين من الإدمان"، الذى نظمه المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، والدكتور عبد الله على عميد المعهد ، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة والصندوق  .

وفى كلمته أكد محافظ أسوان، أن هذا الملتقى يجسد واحدة من أرقى صور العمل الإنسانى والمجتمعى حيث لا نتحدث فقط عن قضية صحية أو اجتماعية، بل عن بناء الإنسان، وصناعة أمل جديد، فدمج المتعافين من الإدمان فى المجتمع ليس مجرد مرحلة تكميلية للعلاج ، بل هو التحدى الحقيقى الذى يحدد نجاح التجربة بالكامل ، فالتعافى لا يكتمل إلا ببيئة حاضنة ، ومجتمع واعى ، ومؤسسات قادرة على تحويل هذا التعافى إلى طاقة إنتاج وعطاء ، وبارقة أمل لمستقبل مشرق ملئ بكل الخير.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدور المحورى للعمل الأهلى كشريك أصيل فى منظومة التنمية، وليس مجرد داعم لها ، فالجمعيات والمؤسسات الأهلية تمتلك القدرة على الوصول المباشر للمواطنين، وفهم احتياجاتهم ، وتقديم نماذج تدخل مرنة وسريعة ، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية فى ملف دمج المتعافين.

 وأوضح المهندس عمرو لاشين أن محافظة أسوان فى إطار رؤيتها الطموحة "أسوان 2040" ، تنطلق من مفهوم شامل للتنمية المستدامة يقوم على بناء الإنسان قبل المكان ، وتعزيز التماسك المجتمعى كأحد أهم دعائم الإستقرار والتنمية ، وهو ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف عمرو لاشين أن إستراتيجية أسوان 2040 فى مجال العمل الأهلى ترتكز على عدة محاور رئيسية ، وهى تمكين مؤسسات المجتمع المدنى من خلال دعم قدراتها المؤسسية والفنية ، وتعزيز دورها كشريك تنموى فاعل فى تنفيذ المبادرات الإجتماعية ، ومنها برامج تأهيل ودمج المتعافين، وأيضاً بناء شبكة شراكات متكاملة تضم الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى لضمان تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بما يحقق أقصى إستفادة ممكنة للمتعافين ، مع نشر ثقافة القبول المجتمعى من خلال حملات توعوية ممنهجة تستهدف تغيير النظرة النمطية تجاه المتعافين ، وتحويلها إلى نظرة داعمة ومحفزة تؤمن بأن كل إنسان يستحق فرصة جديدة.

بالإضافة إلى التمكين الإقتصادى للمتعافين عبر توفير فرص تدريب وتأهيل مهنى حقيقى ، وربطهم بسوق العمل أو دعمهم فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغربما يضمن إستقلالهم الإقتصادى ويعزز إندماجهم فى المجتمع ، وهو ما تم فعلياً حيث سلمنا أفراد من المتعافين باكيات داخل سويقة مدينة ناصر ، وبالتوازى نعمل على دعم البحث العلمى والتطبيقى بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية مثل المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بأسوان لوضع نماذج علمية قائمة على الأدلة لبرامج الدمج المجتمعى وتقييم أثرها بشكل مستمر .

وفى ختام كلمته توجه المحافظ بالشكر والتقدير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، وللمعهد العالي للخدمة الإجتماعية بأسوان ، ولكل القائمين على تنظيم هذا الملتقى على جهودهم الوطنية المخلصة فى خدمة هذه القضية الإنسانية النبيلة.

كان محافظ أسوان، قد تفقد الغرف الفندقية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للخدمة الإجتماعى ، والمجهزة لأعضاء هيئة التدريس الوافدين إلى المعهد ، فيما تم إهداء عميد المعهد درع للمحافظ تقديراً وعرفاناً لدعمه لدور المعهد فى خدمة المجتمع المحلى ، وتنوع الأنشطة الطلابية به .

