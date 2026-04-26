تعليم الوادى الجديد: فكرية الخارجة تحقق ثالث الجمهورية فى مسابقة التصوير الفنى

أعرب الدكتور ابراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن بالغ سعادته وتقديره لفوز الطالب محمد صبرى على من مدرسة التربية الفكرية بالخارجة والذى حصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى المسابقة الفنية ( التصوير الفنى) ، مؤكدا على دعمه الكامل ورعايته للنماذج المتميزة، وخاصة الطلاب من ذوى الهمم حيث يعد هذا الإنجازً نجاحا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات المشرفة لقطاع تعليم المحافظة، ومثمنا مجهودات توجيه عام التربية الفنية وجهود الطالب وإصراره على تنمية قدراته حيث أظهر مستوى فنيًا متميزًا يعكس قدرته على الإبداع والتعبير .

- وكيل تعليم المحافظة يشهد إبداعات الطلاب فى الشعر والغناء

وفى سياق متصل شهد الدكتور ابراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، إحدى لقاءات طلاب المحافظة الموهوبين اليومية ، بهدف اكتشاف المواهب والجاهزية للمشاركة فى المناسبات والمحافل المختلفة، ذلك بمقر قاعة على حريف بالخارجة بحضور إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية والعلاقات العامة ، ومسئولى الموهوبين.

و تابع وكيل تعليم المحافظة مجموعة من المواهب فى الشعر والغناء حيث أبدع الطلاب فى حسن الآداء وبكل احتراف، ووجه إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بصقل وتنمية مهارات جميع المواهب المكتشفة وتقديم كافة الرعاية اللازمة لهم ، لآدائهم الحسن والمميز الذى ابهر الجميع، معربا عن دعمه النوابغ والموهوبين بشتى المجالات ووضع معايير ورؤية لاكتشاف وصقل مهاراتهم ووفق توجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم ورعاية الموهوبين والنوابغ ووضع آليات لاكتشافهم وبناء جيل من الكوادر الموهوبة المتميزة.