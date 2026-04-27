خبير يكشف تحركات أمريكية للهيمنة على الطاقة: نيجيريا في خريطة الاهتمام بعد إيران

علق العميد محمود محي الدين، الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، على التطورات الجارية في منطقة مضيق هرمز، مؤكدًا أن التحركات الأمريكية تجاه إيران ترتبط بشكل أساسي بملف الطاقة، في ظل سعي واشنطن لتعزيز نفوذها العالمي في هذا القطاع الحيوي.

الإمكانيات الكبيرة في قطاع الطاقة

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة لا تركز فقط على إيران، بل تضع نصب أعينها دولًا أخرى غنية بالموارد، مشيرًا إلى أن نيجيريا قد تكون من بين الدول التي تحظى باهتمام مستقبلي بسبب إمكانياتها الكبيرة في مجال الطاقة.

وأضاف أن أحد أهداف التحركات الأمريكية في المنطقة هو التأثير على تدفقات الطاقة إلى الصين، باعتبارها المنافس الاقتصادي الأبرز للولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن تسعى للعب دور محوري في إدارة سوق الطاقة العالمي.

حجم الثروات المرتبطة بقطاع الطاقة

وأشار إلى أن مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط استراتيجية تستخدمها إيران خلال التفاوض، نظرًا لأهميته في حركة نقل النفط عالميًا، لافتًا إلى أن حجم الثروات المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني يُقدّر بنحو 2 تريليون دولار.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تداعيات هذه التوترات تنعكس بشكل مباشر على الدول العربية، خاصة في منطقة الخليج مثل قطر والكويت والإمارات، في ظل تصاعد حدة التوترات واستهداف بعض منشآت وحقول الطاقة خلال الفترة الأخيرة.