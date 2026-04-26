حافظ سلماوي: طاقة الرياح ستكون المكون الرئيسي في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة

قال الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سابقا، إن التركيز في ملف الطاقة المتجددة بمصر لا ينبغي أن ينصب فقط على الطاقة الشمسية.

وتابع الدكتور حافظ سلماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن طاقة الرياح ستكون المكون الرئيسي في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الدكتور حافظ سلماوي أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تشير إلى أن طاقة الرياح ستستحوذ على نحو 46% من إجمالي إنتاج الكهرباء، مقابل نحو 20% للطاقة الشمسية، بما يرفع إجمالي مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 65%، إضافة إلى نحو 8% من الطاقة النووية، فيما يستمر الغاز الطبيعي كمصدر مكمل.