مفاجأة أمنية.. خبير يكشف تحركات أمريكية نحو نيجيريا بعد إيران وخطط للهيمنة على الطاقة العالمية

علق العميد محمود محيى الدين، الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، على التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدًا أن الملف الإيراني بالنسبة للولايات المتحدة يرتبط بشكل أساسي بقطاع الطاقة، في ظل سعي واشنطن للحفاظ على نفوذها في هذا المجال الاستراتيجي.

دائرة الاهتمام الأمريكي

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك دولًا أخرى قد تكون ضمن دائرة الاهتمام الأمريكي مستقبلًا، مشيرًا إلى أن نيجيريا قد تكون إحدى الدول التي تحظى بتركيز خاص نظرًا لما تمتلكه من موارد طاقة كبيرة.

إدارة التوازنات في المنطقة

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى من خلال إدارة التوازنات في المنطقة إلى التأثير على إمدادات الطاقة المتجهة إلى الصين، باعتبارها المنافس الاقتصادي الأكبر لها عالميًا، لافتًا إلى أن واشنطن تتحرك بهدف تعزيز سيطرتها على ملف الطاقة العالمي.

حركة الطاقة العالمية

وأشار إلى أن مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط مهمة بيد إيران خلال أي مفاوضات، نظرًا لأهميته الحيوية في حركة الطاقة العالمية، موضحًا أن القيمة الاقتصادية للموارد المرتبطة بإيران تُقدّر بنحو 2 تريليون دولار.

واختتم بأن الدول العربية ستكون الأكثر تأثرًا بهذه التوترات، خاصة دول الخليج مثل قطر والكويت والإمارات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتداعيات على منشآت وحقول الطاقة.