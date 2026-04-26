الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
مفاجأة أمنية.. خبير يكشف تحركات أمريكية نحو نيجيريا بعد إيران وخطط للهيمنة على الطاقة العالمية

العميد محمود محي الدين
علق العميد محمود محيى الدين، الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، على التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدًا أن الملف الإيراني بالنسبة للولايات المتحدة يرتبط بشكل أساسي بقطاع الطاقة، في ظل سعي واشنطن للحفاظ على نفوذها في هذا المجال الاستراتيجي.

دائرة الاهتمام الأمريكي

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك دولًا أخرى قد تكون ضمن دائرة الاهتمام الأمريكي مستقبلًا، مشيرًا إلى أن نيجيريا قد تكون إحدى الدول التي تحظى بتركيز خاص نظرًا لما تمتلكه من موارد طاقة كبيرة.

إدارة التوازنات في المنطقة

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى من خلال إدارة التوازنات في المنطقة إلى التأثير على إمدادات الطاقة المتجهة إلى الصين، باعتبارها المنافس الاقتصادي الأكبر لها عالميًا، لافتًا إلى أن واشنطن تتحرك بهدف تعزيز سيطرتها على ملف الطاقة العالمي.

حركة الطاقة العالمية

وأشار إلى أن مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط مهمة بيد إيران خلال أي مفاوضات، نظرًا لأهميته الحيوية في حركة الطاقة العالمية، موضحًا أن القيمة الاقتصادية للموارد المرتبطة بإيران تُقدّر بنحو 2 تريليون دولار.

واختتم بأن الدول العربية ستكون الأكثر تأثرًا بهذه التوترات، خاصة دول الخليج مثل قطر والكويت والإمارات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتداعيات على منشآت وحقول الطاقة.

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مواعيد غلق المحلات

الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم

مجلس الوزراء

رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائقين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

بالصور

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ52

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52

سيناء أمان 2026.. مسيرة عربية مصرية تؤكد أن مصر وجهة المغامرة الآمنة الأولى بالمنطقة

سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026

استخراج بطارية من معدة طفلة 4 سنوات بمنظار بمستشفى أبو كبير

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

زفاف المخرج هاني خليفة والمنتجة رنا حسانين بحضور نجوم الفن

هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين

فيديو

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: مثلث الانهيار الدولي.. حين تتقاطع نيران ياخونت مع ارتباك البيت الأبيض

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد