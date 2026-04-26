مسئول بريطاني: ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء قد يستمر لأشهر جراء التصعيد في الشرق الأوسط

حذر دارين جونز وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء البريطانية من أن البريطانيين قد يواجهون ارتفاعا في أسعار الطاقة والغذاء وتذاكر الطيران لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر بعد انتهاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وقال جونز في تصريحات صحفية إن الحكومة تتابع التطورات الاقتصادية عن كثب، وتكثف خططها للتعامل مع أي نقص محتمل في الغذاء والوقود نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يجري دراسة التأثيرات الاقتصادية بشكل مفصل.





وأوضح أن ضغوط الأسعار تعد السيناريو الأرجح مقارنة بنقص السلع على رفوف المتاجر، مضيفا أن "أفضل تقدير هو أن التأثيرات الاقتصادية ستستمر لأكثر من ثمانية أشهر بعد انتهاء الأزمة".





وأكد الوزير البريطاني في وقت سابق أن بلاده رغم عدم انخراطها في الصراع، تدرك أن تداعيات ما يجري في الخارج ستنعكس داخليا، وأن الحكومة تركز على الإجراءات الدفاعية والاستعداد للتأثيرات الاقتصادية والأمنية والتخفيف منها قدر الإمكان