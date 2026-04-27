جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات
رسائل نارية.. نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقوية والعدو تفاجأ بصمود المقاومين
أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء
نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
بعد موافقة الشيوخ على القانون.. زيادة القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية إلى 7%
نيرة الأحمر : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. صور
أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء
كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ
جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج
تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جلد الوزة.. طرق فعالة للتخلص من المظهر الخشن في وقت قياسي

جلد الوزة
جلد الوزة
ريهام قدري

يعاني كثيرون من مشكلة “جلد الوزة”، أو ما يعرف طبيًا باسم ، وهي حالة جلدية شائعة تظهر على شكل حبوب صغيرة وخشونة في ملمس الجلد، خاصة في الذراعين والفخذين. ورغم أنها غير خطيرة، فإنها قد تسبب إزعاجًا من الناحية الجمالية.

ويؤكد أطباء الجلدية أن علاج هذه الحالة يعتمد على الالتزام بروتين يومي بسيط، مع استخدام منتجات مناسبة تساعد على تنعيم الجلد وتحسين مظهره في وقت سريع.

تقشير منتظم للتخلص من الخلايا الميتة

يساعد التقشير اللطيف على إزالة الجلد الميت الذي يسد بصيلات الشعر، ما يقلل من مظهر الحبوب. يُفضل استخدام مقشرات تحتوي على أحماض طبيعية مثل حمض اللاكتيك أو الساليسيليك.

ترطيب عميق يومي

الترطيب خطوة أساسية، إذ يوصي الخبراء باستخدام كريمات غنية تحتوي على اليوريا أو الجلسرين، والتي تعمل على تنعيم الجلد وتقليل الخشونة بشكل ملحوظ.

استخدام منتجات علاجية مخصصة

بعض المستحضرات الطبية تحتوي على مكونات فعالة مثل الريتينويد، والتي تساعد على تجديد خلايا الجلد ومنع انسداد المسام، لكن يجب استخدامها تحت إشراف طبي.

تجنب العادات الخاطئة

من المهم الابتعاد عن الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة، لأنه يزيد من جفاف الجلد، كما يُنصح بتجنب الفرك العنيف الذي قد يسبب تهيجًا.

نتائج سريعة مع الاستمرار

يشير المختصون إلى أن تحسن ملمس الجلد قد يبدأ خلال أسابيع قليلة من الالتزام بالعلاج، لكن الاستمرارية هي العامل الأهم للحفاظ على النتائج.

 أن “جلد الوزة” ليس مرضًا خطيرًا، لكنه يحتاج إلى عناية منتظمة، وأن الحلول السريعة المنتشرة عبر الإنترنت قد لا تكون فعالة دائمًا، لذا يُفضل الاعتماد على الأساليب الطبية الموثوقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دعاء الرزق

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

الغندور

الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

ترشيحاتنا

ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى 7 مايو بقرار رسمي

ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى 7 مايو بقرار رسمي

زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

زيادة الإيجار القديم 15% أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

ليفربول

وريث صلاح المحتمل.. ليفربول يفتح خطوط التفاوض لضم لاعب جديد

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد