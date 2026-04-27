بالتنسيق مع الصليب الأحمر.. أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر العاملة بالوزارة

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة دورة تدريبية للكوادر العاملة بالوزارة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "التعريف بالقانون الدولى الإنسانى ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مناطق النزاع" خلال الفترة من 21-23/4/2026م.



تناول البرنامج التدريبى الموضوعات التالية: (العلاقة بين القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان – تصنيف النزاعات المسلحة – قواعد السلوك والمبادئ الأساسية لإستخدام القوة والأسلحة النارية – القبض والإحتجاز)، فضلاً عن التدريب على مبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.



يأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.