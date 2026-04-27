صفقة بـ 185 مليون جنيه.. إحباط تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة خارج البلاد| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وتهريب الأقراص المخدرة، وبحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة، تقدر قيمتها المالية بحوالى 158 مليون جنيه.

وأكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام (تشكيل عصابى يضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة "بينهم 2 يحملون جنسيات إحدى الدول") بجلب وتهريب كميات من الأقراص والعقاقير المخدرة والمنشطة تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول وترويج بعضها داخل البلاد.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وضبطهم بنطاق محافظتى "القاهرة ، الجيزة"، وضبط بحوزتهم (10 مليون قرص "مخدر ، منشط ، مؤثر" – كمية من المشغولات الذهبية - 4 سيارات "من متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـحوالى 158مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع ، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.