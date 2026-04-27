رئيس دفاع النواب نعايا والد رئيس الوزراء: فقدنا أحد رموز االوطن المخلصين

نعى الفريق محمد عباس حلمي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،، اللواء أركان حرب كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء مخلصة في خدمة الوطن.

وأشار الفريق عباس إلى أن الفقيد قدم نموذجًا مشرفًا في الانتماء والعمل الوطني، مؤكدًا أن جهوده ستبقى محل تقدير واحترام.

وتقدم هيئة مكتب وأعضاء لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإلى أسرة الفقيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.