مسؤولون إيرانيون: لا نستبعد عودة محدودة للعمليات العسكرية بعد تعطل المفاوضات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إيراني عن مسؤولين، قال لا نستبعد عودة محدودة للعمليات العسكرية في ضوء تعطل المفاوضات.



وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أنه يسرهم التواصل مع روسيا، وذلك بعدما أجرى لقاءات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف.

وقال عراقجي: الأحداث الأخيرة برهنت على عمق وقوة شراكتنا الاستراتيجية مع روسيا ونعرب عن امتناننا لما لقيناه من تضامن و نرحب بدعم روسيا للمساعي الدبلوماسية.



بحسب موقع "اقتصاد نيوز" نقلاً عن وكالة "مهر"، كتب عباس عراقجي، على صفحته الشخصية بعد رحلته إلى روسيا: "في ظل الوضع الذي تشهد فيه المنطقة تطورات كبيرة وحاسمة، لحسن الحظ يستمر تفاعلنا مع روسيا على أعلى مستوى".

وأضاف: "لقد أظهرت التطورات الأخيرة بوضوح عمق وقوة شراكتنا الاستراتيجية. ومع استمرار توسع علاقاتنا، فإننا نقدر التضامن القائم ونرحب بدعم روسيا لمسار الدبلوماسية".