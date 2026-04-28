رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية حل الخلافات بين بلاده والدول الحليفة

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج أهمية التوصل إلى حل للخلافات بين بلاده والدول الحليفة على أساس الاحترام المتبادل، وذلك في تصريحات أدلى بها عقب عودته من جولة خارجية شملت زيارة كل من الهند وفيتنام.

وتعهد لي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية اليوم الثلاثاء- بتركيز الجهود الدبلوماسية المستقبلية على بناء علاقات صداقة مع الحلفاء التقليديين والدول الصديقة، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء تم خلالها مناقشة الإنجازات التي تحققت خلال جولته الأخيرة.

ودعا لي إلى تقليل اعتماد كوريا الجنوبية على مناطق محددة للحصول على موارد الطاقة وسط إعادة التنظيم الهيكلي للاقتصاد العالمي الناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط، وذلك لتحقيق زخم نمو مستقر.

كما تعهد بتوسيع آفاق التعاون بين كوريا الجنوبية ودول الجنوب العالمي.

تأتي هذه تصريحات في أعقاب تقييد واشنطن لوصول سول إلى المعلومات الاستخباراتية بعد كشف وزير التوحيد تشونج دونج يونج عن أحد المنشآت النووية لكوريا الشمالية، فضلا عن نزاع حول اختراق بيانات شركة "كوبانج".