خلافات جيرة.. فتاة تدعى التعدى على والدها وشقيقها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى زعمت خلالها صاحبة الحساب قيام بعض جيرانها بالتعدى بالسب والضرب على والدها وشقيقها بمحل سكنهم ، وإلقاء القبض على شقيقها بدون وجه حق بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6 أبريل الجاري تبلغ لمركز شرطة الحسينية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: (أحد الأشخاص "بالمعاش") ، طرف ثان: (شقيق الشاكية)، وتم ضبط الطرفين، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات بالتعدى بالسب لخلافات بينهما حول الجيرة، وبسؤال القائمة على النشر أقرت بإدعائها الكاذب لإهتمام المسئولين بشكواها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.