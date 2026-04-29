الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

انتشار الكلاب الضالة في الشوارع على طاولة النواب.. ومقترحات برلمانية لحماية المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة د. راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والصحة والتنمية المحلية، بشأن انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت النائبة أن الظاهرة باتت تمثل تهديدًا مباشرًا لـالصحة العامة وسلامة المواطنين، خاصة مع تكرار حوادث العقر خلال الفترة الأخيرة، والتي وصل بعضها إلى إصابات خطيرة وحالات وفاة، من بينها أطفال.

وأشارت إلى أن التعامل مع الأزمة يتطلب تنسيقًا حكوميًا فعالًا بين الجهات المعنية، في ظل ارتباطها بملفات بيئية وصحية، أبرزها إدارة المخلفات، وتوفير الأمصال والرعاية الصحية للمصابين.

وشددت راوية مختار على ضرورة التعامل مع الظاهرة بإطار علمي وإنساني متوازن، يحقق حماية المواطنين، ويراعي في الوقت نفسه مبادئ الرفق بالحيوان وفق المعايير الدولية.

وطالبت الحكومة بتوضيح:
▪️ الخطة الحالية للتعامل مع الظاهرة
▪️ نسبة التنفيذ الفعلية على الأرض
▪️ الإطار الزمني المحدد للسيطرة عليها

راوية مختار الوزراء لجنة القوى العاملة

