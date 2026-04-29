لجنة حماية السيول تتابع جاهزية الطرق ومنشآت الحماية بمرسى علم والشيخ الشاذلي

واصلت اللجنة الفنية المشكلة بقرار الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أعمالها الميدانية لمتابعة جاهزية الطرق ومنشآت الحماية من السيول، حيث أجرت جولة تفقدية بمدينة مرسى علم وقرية الشيخ الشاذلي، برئاسة محمد رياض، رئيس اللجنة الرئيسية، وبمشاركة ممثلي مركز السيطرة والتحكم، وإدارة المياه الجوفية، وهيئة الطرق والكباري، ومسؤولي الأزمات.



وشملت الجولة تفقد عدد من الطرق الحيوية، حيث أظهرت المعاينة الانتهاء من رفع كفاءة أجزاء من طريق “مرسى علم – برنيس” وطريق “الشيخ سالم – الشيخ الشاذلي” بطول 107 كيلومترات، مع استمرار العمل بباقي القطاعات. كما تبين أن طريق “مرسى علم – إدفو” بحالة جيدة في مرحلته الأولى، فيما أوصت اللجنة بدعم بعض الطرق الأخرى مثل “أسوان – برنيس” و”القصير الساحلي” بالعلامات الإرشادية ورفع كفاءتها الإنشائية.



وعلى صعيد مشروعات الحماية، تفقدت اللجنة سدود وأعمال الحماية بقرية الشيخ الشاذلي وسد “عرب صالح” ببرنيس، مؤكدة جاهزيتها وكفاءتها، إلى جانب متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال الحماية 39%، فيما وصلت المرحلة الثانية والثالثة إلى 17%.



وأكد محمد رياض، رئيس اللجنة، أن هذه الجولات تأتي في إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر بضرورة الجاهزية المسبقة لمواجهة أي تقلبات جوية، مع متابعة دقيقة لكافة الملاحظات الفنية على أرض الواقع.



من جانبه، شدد الدكتور وليد البرقي على أهمية تكامل منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة البنية التحتية، مؤكدًا استمرار الجهود لتأمين المدن وحماية الأرواح والممتلكات، من خلال تنفيذ مشروعات الحماية وتعزيز الاستعدادات بكافة مدن المحافظة.