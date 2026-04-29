عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026
الإسماعيلي يطلب رسميا إلغاء الهبوط لموسم آخر
مجلس الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو
الطاقة الذرية: معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مجمع أصفهان النووي
إخلاء سبيل الراقصة حورية وصديقتها بكفالة 20 ألف جنيه في التعدي على أطباء مستشفى زايد
تفاصيل ديو غنائي يجمع شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان.. خاص
مطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج المدرسية الصعبة قبل العام الدراسي الجديد
موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
البيت الأبيض: ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا بعد وضع الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول
وزير الدفاع الأمريكي يخضع لاستجواب بالكونجرس لأول مرة منذ بدء حرب إيران
حالتهما خطيرة.. حادث طعن يستهدف اثنين من اليهود الحريديم بلندن.. وستارمر يصفه بالمقلق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مواعيد جديدة للمحلات والكافيهات بعد تطبيق القرار الحكومي

مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح
مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح
إسراء عبدالمطلب

شهدت الأسواق والمحال التجارية في مصر اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 حالة من الاهتمام الواسع بين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، عقب بدء تطبيق القرار الجديد الخاص بتنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح. 

ويأتي هذا القرار ضمن جهود تنظيم النشاط الاقتصادي وإعادة ضبط مواعيد العمل بما يحقق التوازن بين الحركة التجارية والحفاظ على النظام العام.

كانت الحكومة قد لجأت خلال الفترات الماضية إلى تطبيق نظام الغلق المبكر للمحال التجارية في إطار تنظيم استهلاك الطاقة وضبط الشارع العام. إلا أن التقييمات الأخيرة دفعت إلى العودة تدريجيًا إلى المواعيد الطبيعية، بهدف تنشيط النشاط الاقتصادي وتحفيز قطاع الخدمات، مع مراعاة طبيعة كل نشاط تجاري على حدة، خاصة في ظل التوسع في عمل المولات والمطاعم.

مواعيد غلق المحلات

المواعيد الجديدة للمحال والمولات
وفقًا للتعديلات الأخيرة، تعمل المحلات التجارية والمولات من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً يوميًا، على أن يتم مد فترة العمل حتى 12 منتصف الليل خلال أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، بما يتماشى مع زيادة الإقبال الاستهلاكي خلال تلك الفترات.

الكافيهات والمطاعم
أما المطاعم والكافيهات فتعمل يوميًا من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا بعد منتصف الليل، مع استمرار خدمات التوصيل (الدليفري) والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة دون توقف، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الخدمات الغذائية وتلبية احتياجات المستهلكين في جميع الأوقات.

قاعات الأفراح والمناسبات
وبحسب القرار الجديد، تعمل قاعات الأفراح حتى الساعة 1 صباحًا، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات التنظيمية والتراخيص الصادرة لكل محافظة، لضمان عدم الإخلال بالضوابط البيئية والأمنية والتنظيمية.

تفاصيل تنظيمية وأهداف القرار
أكدت الجهات المعنية أن هذا القرار جاء بعد مراجعات شاملة لنظام الغلق المبكر السابق، حيث استهدف تحقيق توازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط العام. كما يتيح القرار مرونة أكبر لأصحاب الأعمال، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الفترات المسائية مثل المطاعم والمقاهي.

وتُعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم ساعات العمل في الأنشطة التجارية والخدمية، بما يعكس توجهًا نحو دعم الاقتصاد المحلي وتحسين تجربة المواطنين، مع التأكيد على استمرار مراقبة التطبيق وإمكانية تعديل المواعيد مستقبلًا وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة.

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

عصام الحضري

«لا يستحق الانضمام للمنتخب» .. «الحضري» ينتقد نجم الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

الفاو: برامج خاصة لتعزيز التعاون الزراعي إقليميا في الظروف الراهنة

الأسماك

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026

الذهب والدولار

أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء| فيديو

محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية| شاهد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد