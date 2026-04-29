الأهلي يؤجل معاقبة لاعبيه بسبب مباراة الزمالك

سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل إدارة النادي الأهلي بسبب الخسارة الثقيلة من بيراميدز بثلاثة نظيفة التي اقيمت باستاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري، وتسببت الخسارة في إنتهاء أمل الفريق الأحمر في التتويج بلقب الدوري بل وصعوبة التواجد في النسخة المقبلة لدوري أبطال افريقيا.

ولم يتحدث وليد صلاح الدين مدير الكره مع اللاعبين عقب نهاية المباراة فيما اكتفي الدنماركي ييس توروب المدير الفني علي التأكيد أنهم وقعوا في أخطاء تكررت كثيرا ، ورفض ييس توروب تقديم استقالته بعد الخسارة، وقال توروب أنه يعرف حجم الصعوبات التي تحيط به لكنه لم يتمكن من تطبيق أفكاره حتي الأن.

وقال توروب :"إرتكبنا أخطاء أعادت بيراميدز إلى المباراة بعد أن كنا متفوقين في الشوط الأول، بعد استقبال الهدف الأول كان لنا رد فعل جيد وسجلنا هدف ولكن الحكم ألغاه، وبعد أن راجعت اللعبة أرى فيها أي تسلل، في أخر 15 دقيقة من المباراة، فقدنا السيطرة هو أمر صعب بالنسبة، بيراميدز امتلك مهاجم احتاج فرصتين لكي يسجل هدفين، مشكلة الأهلي أن يصنع فرصًا ولكنه لا يسجل الأهداف".

وأضاف :"أقدم الاعتذار وبشدة إلى جماهير النادي الأهلي، التي حضرت اليوم وكان هدفها مشاهدة الفريق يفوز، أنا أعرف معاناة الجماهير عندما يخسر النادي، هم دائمون يصبرون على الفريق ويساندونه، لكني لن أستسلم أو أقدم استقالتي، وإن تم اتخاذ هذا القرار فلن يكون مني أنا".