محافظ الإسماعيلية يواصل استقبال المواطنين بديوان عام المحافظة

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، ٣١٧ من مواطني محافظة الإسماعيلية ، في اللقاء الجماهيري لخدمة المواطنين، للاستماع إلى شكاوى وطلبات أبناء محافظة الإسماعيلية والعمل على إيجاد حلول عملية لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين و فتح قنوات جديدة للاستماع لشكاوي المواطنين.

وأكد مواصلة استقباله للمواطنين و حل مشكلاتهم، و أعطاء أولوية مطلقة للاستماع لشكاوي مواطني الإسماعيلية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن كل طلب يتم عرضه على الجهة المختصة لفحصه بدقة وإعداد الرأي بشأنه، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب فى اطار القانون.

وتنوعت الطلبات التي تقدم بها المواطنين، ما بين مشكلات متعلقة بالمرافق والخدمات العامة ، طلبات تقنين أوضاع و تصالح على مخالفات البناء، استخراج تراخيص، ايجاد فرص للعمل إلى جانب بعض الحالات الإنسانية، و وجّه محافظ الإسماعيلية بسرعة دراسة كل حالة على حدي، وإعداد مذكرة تفصيلية بشأنها مع تحديد الموقف الخاص بكل طلب وفقا لأحكام القانون.

كما شدد "حسب الله" على ضرورة الالتزام بسرعة الرد على المواطنين، وعدم تأجيل أي طلب مستوفٍ للشروط طبقًا لأحكام القانون، مؤكدًا علي استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل أسبوعي، لضمان المتابعة المنتظمة لكافة طلبات و شكاوى المواطن الإسماعيلي.

واختتم محافظ الإسماعيلية اللقاء ، بالتأكيد على أن التعامل المنظم مع الطلبات وتحقيق العدالة بين كافة المواطنين، يمثلان ركيزة أساسية في إدارة العمل داخل محافظة الإسماعيلية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لما تم عرضه خلال اللقاء لضمان سرعة الاستجابة.

و من جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم لهذه اللقاءات ، التي تتيح لهم عرض مطالبهم بشكل مباشر علي محافظ الإسماعيلية، مؤكدين أنها تسهم في تسريع حل المشكلات وتعكس اهتمامًا حقيقيًا بقضاياهم.

و الجدير ذكره، ان محافظ الإسماعيلية يتابع اللقاءات الجماهيرية التي تقام علي مستوي جميع المراكز و الأحياء، فى نفس التوقيت من كل أسبوع ، و يوجه بالمتابعة الدقيقة لكل شكوى، بما يضمن سرعة حلها وتحقيق استجابة فعّالة لمطالب المواطنين.