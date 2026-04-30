بالمجان.. فحص وعلاج 1145 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية 78 بكفر الشيخ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، توقيع الكشف الطبي على 1145 مواطنًا خلال القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بقرية 78 بمركز الحامول، تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والسيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بمختلف القرى والتوابع.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن القافلة ضمت 10 عيادات طبية شملت 9 تخصصات حيوية (الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد) كما تم إجراء 156 تحليلًا طبيًا (معمل دم – معمل طفيليات)، و70 فحصًا بالأشعة (أشعة عادية – سونار)، إلى جانب تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي تناولت التوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها، استفاد منها 395 مواطنًا.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متنوعة لأهالينا، مشيرًا إلى أنه في إطار استدامة مبادرتي «100 مليون صحة» و«افحص واطمئن» للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، تم إجراء 145 فحصًا طبيًا لـ73 مواطنًا، كما تم تحويل 16 مريض إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع صرف الأدوية مجانًا لجميع الحالات.

أعرب محافظ كفرالشيخ عن تقديره للجهود المبذولة في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالينا بالمحافظة، موجهًا خالص الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، وحرصه على وصول الخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين بمختلف قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ.