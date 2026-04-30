طريقة عمل بلح الشام بالقرفة.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بلح الشام بالقرفة، فهي من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

مقادير بلح الشام بالقرفة



● 2 كوب دقيق

● 1 و3/4 كوب ماء

● رشة ملح

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● 4 بيضة صغيرة

● فانيليا

● ¼ كوب زيت

● زيت للقلي

الوجه:

● قرفة ناعمة

● شربات وسط

● سكر بودرة



طريقة تحضير بلح الشام بالقرفة



يخلط الزيت والماء والسكر والملح فى إناء على النار

يضاف الدقيق ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تبعد عن النار وتقلب بالمضرب الكهربى

يضاف البيض مع الخلط الواحدة بعد الأخرى

تضاف الفانيليا ويقلب كل الخليط

يوضع الخليط في كيس حلواني ويشكل في زيت في إناء على النار

يرش بالسكر البودرة والقرفة أو توضع في الشربات وترش بالقرفة ويقدم .