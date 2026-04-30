سهلة و لذيذة... طريقة عمل كفتة دجاج في الفرن

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كفتة دجاج في الفرن، فهي من الأكلات السهلة و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

مقادير كفتة دجاج في الفرن



● بصل مفروم

● فلفل أحمر حلو

● ثوم

● دجاج مفروم

● ملح وفلفل

● بهارات

● بقدونس مفروم

● بقسماط مطحون

● بابريكا

● جنزبيل

● زيت

للتقديم:

● بصل أحمر جوليان

● طحينة

● سماق

● بقدونس



طريقة تحضير كفتة دجاج في الفرن



في الكبة يخلط البصل مع الثوم ثم يضاف الفلفل الحلو.

يصفى الماء الناتج عن البصل والفلفل ويترك جانبا.

يضاف تفل البصل إلى الكفتة ثم كل البهارات والبقسماط والبقدونس.

تشكل أقراص ثم يدهن وجه الكفتة بماء البصل والفلفل.

توضع في الفرن وتقدم مع العيش السوري والبصل بالسماق والبقدونس

تضاف الطحينة وتقدم الكفتة.