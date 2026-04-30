ضبط 17 طن مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية ، وبحوزته (أكثر من 17 طن "مستلزمات طبية" مجهولة المصدر - أكثر من 80 ألف قطعة مستلزمات طبية منتهية تاريخ الصلاحية ومجهولة المصدر – 7619 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.





