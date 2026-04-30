مركز السينما العربية يعود إلى مهرجان كان السينمائي ببرنامج لدعم حوار صناعة الترفيه

يعود مركز السينما العربية (ACC)، بالتعاون مع "سوق الأفلام" (Marché du Film)، إلى مهرجان كان ببرنامج متعدد الأيام يقام في الفترة من 14 إلى 17 مايو. ومن خلال سلسلة من الندوات، والجوائز، وفعاليات الصناعة التي تسلط الضوء على القيادة، والابتكار، والتوسع العالمي للسينما العربية.



يركز برنامج هذا العام على محاور رئيسية تشكل المشهد السمعي البصري الإقليمي والدولي، من القيادة وتطوير المواهب إلى الابتكار، والمرونة، والانتشار العابر للحدود. وعبر جمع الأصوات الرائدة من جميع أنحاء العالم العربي وخارجه، يهدف مركز السينما العربية إلى تعزيز الحوار والتعاون في أحد أهم التجمعات العالمية للصناعة.



وقال علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية: "في وقت تمر فيه الصناعة بتحول سريع، من المهم التفكير في كيفية استمرار السينما العربية في التطور ووضع نفسها عالمياً. يجمع برنامج هذا العام أصواتاً من مختلف أنحاء المنظومة، من صناع القرار وممثلي المواهب إلى المنتجين والموزعين، لاستكشاف أين نقف اليوم وإلى أين نتجه بعد ذلك. تظل كان منصة رئيسية لهذه المحادثات، ونحن فخورون بمواصلة المساهمة فيها".



وأضافا: "نحن متحمسون للتعاون هذا العام مع لاعب رئيسي مثل استوديوهات MBC أيضاً. لطالما عملت MBC كمحور للتغيير، والتطوير، والتوسع داخل صناعة الترفيه العربية المشتركة، حيث عملت كمحرك أساسي لتطورها طوال السنوات. سيكون من المثير للاهتمام سماع الرؤى التي تمتلكها الشركة حول الوضع الحالي للصناعة وخططها المستقبلية".

وأضافت سمر عقروق، مديرة MBC studiosومديرة الإنتاج في مجموعة MBC: "هناك شعور حقيقي بالزخم يسود صناعتنا اليوم، شعور يعكس المدى الذي وصلنا إليه والفرصة التي لا تزال تنتظرنا. ومع ذلك تأتي مسؤولية مشتركة لمواصلة تشكيلها بوضوح وتصميم وطموح".



وتستطرد عقروق: "ما نبنيه لا يزال نظاماً ناشئاً، لكنه يتشكل بوعي، لبنة تلو الأخرى، من خلال الإصرار، والتعاون، والإيمان الجماعي بإمكاناته. هناك شيء متواضع ومنشط في آن واحد حول كونك جزءاً من حراك يخلق أسسه الخاصة في الوقت الفعلي. الأمر ليس سهلاً، وليس فورياً، ولكنه ذو معنى عميق. إن منصات مثل مهرجان كان السينمائي، والتعاون مع مركز السينما العربية وسوق الفيلم، ضرورية لمساعدتنا على التوافق، وتحدي أنفسنا، ودفع هذه الصناعة إلى الأمام بشكل جماعي".

وقال جيوم إسميول، المدير التنفيذي لسوق الفيلم: "يسعدنا مواصلة تعاوننا مع مركز السينما العربية، الذي يلعب برنامجه دوراً مهماً في تسليط الضوء على تنوع وتطور السينما العربية. من خلال ندواته وفعالياته، يساهم مركز السينما العربية في هيكلة محادثات ذات مغزى داخل سوق الفيلم، مما يقدم وجهات نظر قيمة لحوار الصناعة العالمي".

يتضمن برنامج هذا العام سلسلة من الندوات والفعاليات التي تتناول موضوعات الصناعة الرئيسية:

• رهانات كبيرة، جمهور عريض! صعود الإنتاجات العربية التجارية بالتعاون مع استوديوهات MBC 14 مايو، 11 صباحاً – 1:30 ظهراً ((Plage des Palmes

تستكشف هذه الندوة ما الذي يغذي الزخم الذي تشهده الإنتاجات العربية التجارية حالياً، وكيف يقوم المنتجون بتحسين الميزانيات من أجل التأثير، وكيف تبني المنطقة نموذجاً مستداماً للسرد القصصي الناجح تجارياً.

• نساء في القيادة: القيادة وصنع القرار في المنطقة 15 مايو، 2 – 3 ظهراً (Palais Stage)

استكشاف الدور المتنامي للمرأة في تشكيل التوجه الاستراتيجي للصناعة السمعية البصرية عبر التمويل، والإنتاج، والتوزيع.

• توسيع نطاق القصص: الإنتاجات المشتركة التي تقود النمو التجاري في المنطقة 16 مايو، 12 – 1 ظهراً (المسرح الرئيسي)

نقاش حول الرؤية المتزايدة والتأثير العالمي للمواهب العربية والعوامل التي تقود هذا الزخم.



• أعمال غير اعتيادية: النمو والابتكار في مشهد متغير 16 مايو، 2 – 3 ظهراً (المسرح الرئيسي)

تقدم هذه الجلسة بالتعاون مع لجنة أربيل للأفلام، وتفحص كيفية تكيف صناعات المنطقة مع التغيير من خلال نماذج وشراكات واستراتيجيات جديدة.



• قوى صاعدة: المواهب العربية إقليمياً ودولياً 17 مايو، 2 – 3 ظهراً (المسرح الرئيسي)

حوار حول كيفية تطور نماذج الإنتاج المشترك، وما الذي يجعل التعاونات ناجحة، وكيف يمكن للمنطقة أن تضع نفسها كشريك تنافسي للمحتوى المدفوع تجارياً.



بالإضافة إلى برنامج الندوات، سيستضيف مركز السينما العربية حفل جوائز النقاد السنوي العاشر للأفلام العربية في 16 مايو في ((Plage des Palmes، للاحتفال بالإنجازات المتميزة في صناعة السينما العربية حسب اختيار لجنة تحكيم دولية من نقاد السينما.

تضم قائمة المتحدثين لهذا العام مجموعة مثيرة للإعجاب من المتخصصين الرائدين في السينما والصناعة العالميين من كلا جانبي الكاميرا، بالإضافة إلى شخصيات رئيسية من منظمات مؤثرة، بما في ذلك سمر عقروق، طارق العريان، ريا أبي راشد، زينب أبو السمح، سعاد بشناق، أمين بوحافة، باهو بخش، جانلوكا شقرا، ظافر العابدين، نادية عليوات، حسين فهمي، محمد حفظي، علي جعفر، جهاد عبدو، علاء كركوتي، مصطفى الكاشف، ماركو أورسيني، رولا ناصر، ميريام ساسين، جمانة شربين، وسام سميرة، ميادة الحراكي، بافي ياسين، مع الإعلان عن المزيد من المتحدثين لاحقاً.



يفتح سوق الفيلم – مهرجان كان أبوابه في 12 مايو ويستمر حتى 20 مايو، حيث يجمع الآلاف من محترفي السينما من جميع أنحاء العالم ويوفر منصة فريدة للتبادل الدولي، والتعاون، ورؤى الصناعة.