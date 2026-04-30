قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو كونفرانس | الرئيس يفتتح عددا من المشروعات في احتفالية عيد العمال
نزل 30 جنيهًا في أول التعاملات المسائية .. موقف الذهب بالصاغة اليوم
مرافعة النيابة العامة في قضية احتكار سوق الدواجن .. فيديو
الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن مصنع المصرية للسكة الحديد
تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة لدعم عمال مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية
سباق نوبل للسلام 2026 .. هل يتفوق ترامب على 200 مرشح للجائزة؟
احتفالية عيد العمال.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "صناع الحاضر وصناع المستقبل"
كوبرا ضخمة تبث الذعر في قرية بالسنطة .. والحماية المدنية تتدخل
اتحاد عمال مصر : رجالنا قوة لا يستهان بها في بناء الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتسلم درع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. فيديو
إنشاء سوق حضارى متكامل في الأميرية
تضامن النواب : قرارات الرئيس مظلة حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ميناء الإسكندرية يستقبل وفدا حكوميا روسيا رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون في النقل البحري

حمادة خطاب

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفدًا حكوميًا روسيًا رفيع المستوى برئاسة  نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية، و إيجور ليفيتين مساعد رئيس روسيا الاتحادية، وبمشاركة عدد من ممثلي كبرى الشركات الروسية المتخصصة في النقل البحري وبناء السفن والخطوط الملاحية، وذلك في زيارة رسمية للميناء.

وكان في استقبال الوفد اللواء بحري دكتور/ نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، و اللواء بحري/ إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، يرافقهما عدد من قيادات الهيئة، حيث تم الترحيب بالوفد والتأكيد على عمق العلاقات المصرية الروسية وحرص الجانبين على تعزيز مجالات التعاون المشترك.

وتضمنت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الجانبين، تم خلالها استعراض الإمكانيات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها ميناء الإسكندرية، ومشاركته في العديد من المشروعات الإقليمية والدولية، ودوره المستهدف ليكون محورا رئيسيا للتجارة بين قارة أفريقيا ودول العالم، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات النقل البحري التجاري، وتبادل الخبرات، ودعم سلاسل الإمداد بما يسهم في تحقيق التكامل المينائي.

كما تناولت المناقشات الخطط التوسعية لميناء الإسكندرية، ورفع طاقاته الاستيعابية ليصبح أحد أكبر موانئ البحر المتوسط، بالإضافة إلى استعراض منظومة الربط بالممرات اللوجستية داخل جمهورية مصر العربية، وتمتع الميناء ببنية متكاملة من وسائل النقل متعددة الوسائط، تشمل النقل البري والنهري والسككي، بما يعزز كفاءة تداول البضائع وسرعة انتقالها من وإلى الميناء.

وعقب جلسة المباحثات، قام الوفد بجولة ميدانية داخل الميناء، حيث تم الاطلاع على نظم التشغيل الحديثة وآليات إدارة حركة السفن والبضائع، بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده الموانئ المصرية.

كما تضمنت الزيارة تفقد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول قدرات المحطة وإمكاناتها الفنية والتشغيلية المتقدمة، ودورها في دعم حركة تداول الحاويات والبضائع العامة وتعزيز تنافسية الميناء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار رؤية الدولة المصرية لتدعيم دور ميناء الإسكندرية الكبير كمحور إقليمي للنقل والتجارة واللوجستيات، وحرص وزارة النقل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز مكانة الموانئ المصرية على خريطة التجارة العالمية.

النقل الموانىء القطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد