توجيهات رئاسية: استمرار زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم "الحماية الاجتماعية"

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمدد كافية في ظل ما تشهده الساحتين الإقليمية والدولية من تطورات، مشددا على مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما أكد السيد الرئيس ضرورة متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع تناول عددا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة، حيث استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ما يتعلق بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجا وملفات تطوير التعليم والصحة والتنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط ورؤية مصر 2030.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع مع رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب خلال شهر مايو الجاري، في ظل ما يجسده المشروع من عمق التعاون بين مصر وشركائها الدوليين، ويسهم في دعم جهود التنمية وبناء القدرات في القارة الإفريقية، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تستوعب طلابا من مختلف الدول الإفريقية والدول الفرانكوفونية.