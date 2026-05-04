الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية

قالت دومينيك برادالي، رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين، إن الانتهاكات المتواصلة بحق الصحفيين تُقابل ببالغ القلق والإدانة، مشيرة إلى أنها تشمل القتل والاعتقال والاستهداف المتعمد.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الجرائم لا تمثل اعتداءً على أفراد فحسب، بل تُعد هجومًا مباشرًا على حرية الصحافة وحق الشعوب في المعرفة، مؤكدة أن استهداف الصحفيين يهدف إلى طمس الحقيقة وإسكات الأصوات التي تنقل الواقع.

وأضافت أن ما يجري يمثل، في تقديرها، نهجًا ممنهجًا يستهدف إخفاء الحقائق، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أن استهداف الصحفي لا يقتصر على التصفية الجسدية، بل يمتد إلى محاولة خلق فراغ إعلامي وإسكات ما وصفته بـ "صوت الحقيقة"، الذي يُعد وسيلة أساسية لنقل الوقائع إلى الرأي العام.