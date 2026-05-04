أخبار الوادي الجديد: استصلاح وزراعة 35 فدان بمشروع الواحات الخضراء.. تحويل مدرسة فنية بالخارجة إلى تكنولوجيا تطبيقية زراعية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الساعات الماضية، تضمنت العديد من الفعاليات والقرارات وكل ما يهم سكان المحافظة.



رصت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، على لقاء وفد محافظة جنوب سيناء خلال فعاليات اليوم الختامي لزيارة المحافظة، وذلك في ضوء مشروع التطوير المؤسسي لديوان عام محافظة الوادي الجديد والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات الذي تعتزم المحافظة تنفيذه بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء؛ لنقل الخبرات في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات والمبادرات والمشرف على المشروع.

تم عرض نتائج الزيارة واستعراض تجربة التطوير المؤسسي للديوان العام وآليات التحول الرقمي والحوكمة بالتعاون مع الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، كما تم عرض التوصيات وخطة العمل خلال الفترة القادمة. وأعربت مجدي عن خالص تقديرها للتعاون البنّاء مع محافظة جنوب سيناء وللجهد المبذول من فريق العمل خلال فترة زيارة المحافظة.

وأوضحت المحافظ أن الزيارة امتدت خلال الفترة من ٣٠ أبريل حتى ٣ مايو ۲۰۲٦، وتضمنت عددًا من اللقاءات الفنية وورش العمل المتخصصة مع الجهات المعنية بالتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتناولت عددًا من الملفات الحيوية من أبرزها: البوابة الجغرافية، تكامل البيانات، تطوير الدورة المستندية، ونظم المراسلات الإلكترونية (Workflow)، إلى جانب دور جهاز شبكات المرافق، وذلك في إطار تطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة والتخطيط، ودعم التحول نحو بيئة عمل رقمية متكاملة.

بشأن "الواحات الخضراء" و"تثبيت الكثبان"..

محافظ الوادي الجديد تلتقي مدير مركز دراسات المناطق الجافة "أكساد"

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين والمدير الإقليمي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، وذلك لمناقشة مستجدات مشروعي "الواحات الخضراء" و"تثبيت الكثبان الرملية" الجاري تنفيذهم بالتعاون مع المنظمة، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وصرحت المحافظ أنه من المستهدف استصلاح وزراعة ٣٥ فدان بمشروع الواحات الخضراء وزراعة أشجار النخيل والمانجو والنباتات الطبية والعطرية عالية القيمة، حيث تم حفر بئر سطحي ويجري حاليًا استكمال البنية الأساسية للمشروع من تنفيذ محطة الطاقة الشمسية وشبكات الري المتطور، ويستفيد بالمرحلة الأولى من المشروع ١٧ أسرة بواقع ٢ فدان لكل مستفيد، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات التي سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية خلال الأسبوع القادم.

كما شهد اللقاء الاتفاق على البدء في تنفيذ مشروع "تثبيت الكثبان الرملية" على مساحة ٤٥ فدان شمال مشروع الواحات الخضراء، ومن المخطط زراعة هذه المساحة بالتين الشوكي الأملس وأشجار اللوز؛ لحماية البنية التحتية واستثمار مساحات الكثبان كأراضي زراعية.

لتحويلها إلى مدرسة تكنولوجيا تطبيقية..

محافظ الوادي الجديد تتفقد مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية

تفقّدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية؛ للوقوف على مستجدات تطوير المدرسة وحصر الاحتياجات والاشتراطات اللازمة لتحويلها إلى مدرسة تكنولوجيا تطبيقية زراعية؛ وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الزراعة والأكاديمية الإيطالية، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات والمبادرات، والدكتور ابراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

وصرّحت المحافظ، أن تحويل المدرسة إلى مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي يعد نقلة نوعية في ظل توجه المحافظة نحو التوسع في مجالات التعليم الفني التطبيقي بما يواكب احتياجات سوق العمل؛ لتأهيل خريجين متخصصين وكوادر فنية مدربة، مُضيفةً أنه من المستهدف أن تشمل خمسة أقسام رئيسية تضم: (قسم تكنولوجيا النخيل - قسم نحل - صناعات غذائية - نظم الري الحديثة - بساتين)، مُوجهةً بالتركيز على الاختصاصات المطلوبة بالمحافظة لتوفير الأيادي العاملة المدربة في مجالات الزراعة الحديثة والمستدامة.