جهاز المخابرات السويسري يتيح الاطلاع على ملف أرشيفي لطبيب سابق في القوات الخاصة

أعلن جهاز المخابرات الفيدرالي السويسري، أنه سيتيح الاطلاع على الملف الأرشيفي الخاص بـالدكتور جوزيف منغيله، الطبيب السابق في قوات الأمن الخاصة النازية (إس إس) في معسكر أوشفيتز.



يأتي هذا القرار بعد سنوات من رفض طلبات مؤرخين للاطلاع على الملف، بدعوى حماية مصادر استخباراتية ومعلومات مصنفة حساسة.

وأوضح الجهاز، أن إتاحة الوصول ستكون وفق ضوابط وشروط محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية ذات الصلة.



وأضاف أن هذه الخطوة ستُستخدم كنقطة انطلاق لمراجعة أوسع لسياسة إتاحة الوثائق الأرشيفية السرية، بما يوازن بين متطلبات الشفافية وحماية المعلومات المصنفة.