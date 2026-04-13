نتنياهو: لو لم نتحرك في الوقت المناسب لارتبطت أصفهان وناتانز بأسماء معسكرات الإبادة النازية مثل أوشفيتز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع حكومي عُقد عشية ذكرى المحرقة ويوم الأبطال: "لو لم نتحرك في الوقت المناسب، لو لم نأخذ مصيرنا بأيدينا، لكانت أسماء أصفهان، وناتانز، وبوردو، وبوشهر قد خُلدت كما خُلدت أسماء أوشفيتز، ومايدانيك، وسوبيبور. إنهم قادمون لتدميرنا، ونحن ننتفض ضدهم.

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة معاريف، عن حالة تأهب متقدمة داخل الجيش الإسرائيلي، تحسبا لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران، في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز.

وأشارت التقديرات إلى أن طهران قد تبادر بالرد في وقت قريب، ربما خلال ساعات، عبر استهداف مواقع أمريكية أو إسرائيلية.

وحسب المصدر، تعمل الوحدات البرية والفنية على مدار الساعة لضمان الجاهزية الكاملة، مع تنفيذ مراجعات شاملة لقوائم الأهداف والخطط العملياتية، إلى جانب متابعة دقيقة للتطورات داخل إيران، كما تواصل القوات الجوية تجهيز طائراتها ومنصاتها تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ.



يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، في حال تدهور التهدئة القائمة.